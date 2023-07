Aichach-Friedberg

Biomüllsündern im Wittelsbacher Land droht ab Herbst die Rote Karte

So nicht! Plastiktüten oder gar Restmüll haben in der Biotonne nichts zu suchen. Falsch befüllte Tonnen werden im Landkreis Aichach-Friedberg ab dem Herbst nicht mehr geleert.

Plus Seit Ende 2022 wird der Inhalt von Biomülltonnen im Landkreis Aichach-Friedberg durch den Detektor eines Müllfahrzeugs auf Störstoffe kontrolliert. Bislang wurden über 500 Gelbe Karten verteilt. Jetzt wird es ernst und eventuell auch teuer.

Noch gilt sozusagen eine Schonfrist, aber nach der Sommerpause macht die Abfallwirtschaft im Landkreis Aichach-Friedberg ernst. Voraussichtlich ab Anfang September werden falsch befüllte Biotonnen nicht mehr geleert. Werden beim Abholen Störstoffe wie zum Beispiel Verpackungen, Drähte, Netze oder anderer Müll entdeckt, bleibt die Tonne mit einer Roten Karte versehen und ungeleert stehen. Seit November werden in einer Übergangsphase noch Gelbe Karten verteilt, um die Bürger zu sensibilisieren.

Eines der vier Müllfahrzeuge, mit denen das beauftragte Unternehmen die Biotonnen im Landkreis leert, verfügt über einen Detektor, der Materialien erkennt, die nicht in diese Tonne gehören. Beim Laden werden die Behälter gescannt. Schlägt der Melder optisch und akustisch laut an, bekommt das die ganze Nachbarschaft mit und die Leerung wird abgebrochen. Dabei ist übrigens auch entscheidend, wie „scharf“ der Detektor am Fahrzeug eingestellt ist. Die Müllwerker führen dazu Sichtkontrollen durch. Teilweise fotografieren sie auch Fremdstoffe, weil manche Befüller bestreiten, dass sie etwas Falsches in die Tonne geworfen haben.

