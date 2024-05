Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Bischof und Ministerin pflanzen "Bildungsbäume" an der Pfarrschanze

Plus Für jeden Schüler des Schulwerks der Diözese wird ein Baum gepflanzt. Mit Eichen wird die Aktion für das laufende Schuljahr in Todtenweis abgeschlossen.

Von Sofia Brandmayr

"Bildungsbäume" wurden am Mittwoch bei Todtenweis gepflanzt. Jeder Baum steht für einen Schüler oder eine Schülerin des Schulwerks der Diözese Augsburg. Die ersten von insgesamt 3000 Bäumen wurden im Oktober 2023 in Augsburg gepflanzt, die letzten für das laufende Schuljahr am Mittwoch bei Todtenweis. Zu diesem Finale kamen die bayerische Kultusministerin Anna Stolz und Bischof Bertram Meier nach Todtenweis. Mit dabei waren auch Schülerinnen und Schüler des St.-Thomas-Gymnasiums in Wettenhausen (Landkreis Günzburg) und Lehramts-Studierende von der Universität Augsburg.

Treffpunkt war an der Wirtskapelle in Todtenweis. Von dort ging es etwa 600 Meter zu Fuß zum Pfarrwald, der „Pfarrschanze“. Auf der rund 6,5 Hektar großen Waldfläche waren viele der Bäume derart vom Borkenkäfer befallen, dass eine große Fläche abgeholzt werden musste. Nun wurden wieder einheimische Baumarten wie Eichen und Hainbuchen gepflanzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen