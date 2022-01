Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Blindflug in Aichach-Friedberg? Gesundheitsamt meldet keine aktuellen Zahlen

Plus Durch die steigenden Infektionszahlen hat sich beim Gesundheitsamt ein großer Rückstand gebildet. Nun werden nicht mal mehr Corona-Fälle in Senioreneinrichtungen kommuniziert.

Von Marina Wagenpfeil

Die Überlastung des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg hat offenbar weiter zugenommen. Bereits in der vergangenen Woche vermeldete das Landratsamt, dass die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Inzidenzen wenig Aussagekraft hätten. Täglich würden mehr positive Corona-Fälle aus den Laboren an das Gesundheitsamt gemeldet, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort abarbeiten könnten. Das hat sich auch zum Wochenstart fortgesetzt, wenn nicht sogar verschärft. Denn am Montag meldete das Landratsamt weder aktuelle Infektionszahlen und Todesfälle für den gesamten Kreis noch Corona-Fälle in den Senioreneinrichtungen.

