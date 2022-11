Borkenkäfer, Klimakrise, Waldumbau: Diese Tipps geben Profis Waldbesitzern

Plus Bei der ersten von drei Gebietsversammlungen bei Haunswies gab es für Waldbesitzer viele Tipps. Zum Beispiel, wie auf die Klimaveränderungen zu reagieren ist.

Erst der Borkenkäfer, dann der Kahlschlag. Doch was folgt, nachdem sämtliche befallenen Fichten aus dem Wald gebracht wurden? Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach besitzt im Eichwald östlich des Affinger Ortsteils Haunswies um die zehn Hektar Wald. Auf der 0,4 Hektar großen Kuppe stehen nach dem Befall durch den Buchdrucker nur mehr wenige Kiefern. „Wir haben uns entschlossen, eine Eichenkultur zu schaffen“, erklärt WBV-Geschäftsführer und -Förster Martin Hollfelder rund 30 Zuhörern, die der Einladung zur ersten von drei Gebietsversammlungen gefolgt sind.