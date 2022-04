Aichach-Friedberg

Brauereifeste: In Baar und Kühbach wird dieses Jahr wieder gefeiert

Plus Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause planen die Schlossbrauerei Unterbaar und die Brauerei Kühbach wieder mit Tausenden von Besuchern - trotz Krieg in der Ukraine.

Von Marina Wagenpfeil

Gute Nachrichten für Bierzelt- und Volksfestfreunde im Wittelsbacher Land: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sollen die beiden größten Brauereifeste im nördlichen Landkreis in Kühbach und Baar wieder stattfinden, ebenso die Volksfeste in Pöttmes und Aichach. "Ich freue mich total darauf. Das hat mir sehr gefehlt", sagt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Geschäftsführer der Brauerei Kühbach. Doch sowohl in Kühbach als auch in Baar ist die Freude nicht ganz ungetrübt. "Einerseits freut man sich darauf, aber andererseits hätte man sich einen anderen Neustart gewünscht", sagt Franz Freiherr Groß von Trockau, Brauereibesitzer der Schlossbrauerei Unterbaar. Damit meint er nicht etwa die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen.

