Bringen Sportgutscheine für Kinder neue Mitglieder in die Vereine?

Plus Mit den Sportgutscheinen des Freistaats sollen sich Kinder mehr bewegen und Vereine neue Mitglieder gewinnen. Wie die Aktion im Wittelsbacher Land ankommt.

Unter dem Motto "Mach mit - Sei fit" hat der Freistaat Bayern zu Beginn des aktuellen Schuljahres Sportgutscheine an alle Grundschüler ausgegeben. Mit dem Ziel, dass sich die Kinder in der Corona-Pandemie wieder mehr bewegen und die Sportvereine neue Mitglieder gewinnen. Ist diese Aktion ein Erfolg? Wir haben bei einigen Vereinen im Wittelsbacher Land nachgefragt und zwiespältige Reaktionen erhalten.