Bürgerbefragung: Aichacher fühlen sich gesünder als Menschen in Friedberg

Plus Das ist nur eine Erkenntnis einer Bürgerbefragung zum Thema Gesundheit im Wittelsbacher Land. Was die Studie noch ergeben hat und wofür sie gut ist.

Wie gesund leben die Bürgerinnen und Bürger im Wittelsbacher Land? Was vermisst die Bevölkerung in der Gesundheitsversorgung? Aufschluss über Fragen wie diese liefert eine Bürgerbefragung, die kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Landkreis durchgeführt worden ist. Jetzt liegen Ergebnisse vor. Eines davon ist die Erkenntnis, dass sich Aichacherinnen und Aichacher gesunder fühlen als Friedbergerinnen und Friedberger.