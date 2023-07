Busausfälle in Aichach-Friedberg: Das sagt der AVV dazu

Plus Weil kurzfristig Busfahrerinnen und -fahrer ausfallen, müssen im Wittelsbacher Land Linien ausgedünnt werden, erklärt der AVV und sieht die Verkehrswende in Gefahr.

Der Personalmangel sorgt immer mehr für Schwierigkeiten im öffentlichen Nahverkehr. Fehlende Fahrdienstleiter bei der DB Netz lassen abends und nachts fast alle Züge rund um Aichach ausfallen und kranke Busfahrer sorgen auf mehreren Linien im Wittelsbacher Land für Ausfälle - zum Ärger der Pendlerinnen und Pendler, die stattdessen mit dem Taxi in die Arbeit fahren müssen, oder Schülerinnen und Schüler, die stattdessen von den Eltern zur Schule gebracht werden müssen. Zuletzt hatten sich die Ausfälle auf Buslinien im Linienbündel Wittelsbacher Land 04 gehäuft. Das zeigen die vermehrten Beschwerden, die etwa beim Landratsamt Aichach-Friedberg aufgeschlagen sind.

"Von Fahrtausfällen sind nicht nur die Linienverkehre im Wittelsbacher Land betroffen. Dies zeigt sich - unabhängig vom jeweiligen Verkehrsunternehmen - im ganzen Verbundgeschehen", erklärt Irene Goßner von der AVV-Pressestelle. Als Grund nennt der Verkehrsverbund den Fahrermangel: Immer mehr Fahrerinnen und Fahrer gehen in Rente, nur wenige kommen nach. Zudem seien die Sommermonate begehrte Urlaubszeiten - auch beim Fahrpersonal. "Fallen dann aber noch kurzfristig mehrere Fahrer aufgrund von Krankheit aus, können diese Ausfälle nicht mehr aufgefangen werden und Fahrten fallen – leider dann auch meist kurzfristig – aus."