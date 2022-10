Aichach-Friedberg

Busfahrer-Mangel könnte für weitere Ausfälle bei den Schulbussen sorgen

Plus In Aindling kamen im September viele Schüler zu spät zur Schule, weil der Bus nicht rechtzeitig fuhr. Das Problem reicht weit über die Marktgemeinde hinaus.

Fast drei Wochen lang haben sich Eltern im Raum Aindling in der Früh täglich die gleiche Frage gestellt: Kommt der Schulbus? Und wenn ja, wann? Wie eine Mutter unserer Redaktion berichtete, holte der Schulbus die Kinder zuletzt zwar jeden Tag ab, aber immer zu spät. Sie kamen stets zu spät zur Schule. Die Rektorin der Schulen am Lechrain, Brigitte Beck, und die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling bestätigten, dass es den ganzen September über Probleme mit dem Schulbus gab. Was aktuell "nur" Teile Aindlings betraf, könnte künftig auch viele andere Orte betreffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

