Chorgemeinschaft Wittelsbacher Land gestaltet Abendlob musikalisch

Im Rahmen der Ulrichswoche übernahm die Chorgemeinschaft Wittelsbacher Land, unter der Leitung von Franz Seitz-Götz, die musikalische Gestaltung eines Abendlobes mit Bischof Bertram Meier in der Basilika St. Ulrich und Afra unter dem Leitspruch „Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen.“ Mit dem Harfenspiel von Alina Seitz-Götz wurde das Licht mit einer Kerze in den Altarraum getragen. Die Psalmodie „Du Licht vom Lichte“ übernahm der Chor im Wechsel mit dem Volk. Nach Schriftlesung und geistlichem Impuls sang der Chor den Antwortgesang „Meine Hoffnung und meine Freude“, sowie die Motette „Meinem Herrn, meinem Gott ich vertrau“. Die Psalmverse übernahm der Kantor Jonathan Bauer. Nach Wechselgebet, Abendlied und Segen durch Bischof Bertram Meier, wurde die stimmungsvolle Stunde mit einem Solostück für Violine, gespielt von Julia Thurner-Irmler und Harfe beendet. Die Chorgemeinschaft versteht sich als musikalischer Botschafter des Wittelsbacher Landes, in dem alle Stilrichtungen eines Chores vertreten sind. Diese Chorgemeinschaft richtet sich vor allem an Sänger und Sängerinnen, die Freude am Singen haben und Anschluß an einen gemischten Chor suchen. Wer bei der nächsten Einstudierung mit einem großen Ausschnitt aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ dabei sein möchte, kann sich unter der E-mail Adresse chorgemeinschaft.wl@outlook.de bei Vera Utz melden, oder die Infoveranstaltung am Dienstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Klingen (stadt Aichach) besuchen.

