Christbaum-Voting: Das sind die sechs Gewinner der Verlosung

Für die Sieger bei der Leseraktion "Wer hat den schönsten Christbaum im Wittelsbacher Land?" gibt es sechsmal 50 Euro für den Bauernmarkt Dasing.

Rote Kugeln, Watte als Schneeersatz, Lametta - der Christbaumschmuck an den Bäumen im Wittelsbacher Land ist so individuell wie die Menschen, die ihn schmücken. Das zeigen die vielen Bilder, die bei der Leseraktion "Wer hat den schönsten Christbaum?" eingeschickt wurden. Zwar liefert die Online-Abstimmung, die vom 28. Dezember bis zum 5. Januar lief, ein eindeutiges Ergebnis, doch Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Die Gewinne wurden deshalb unter allen Teilnehmenden verlost - und nicht an diejenigen mit den meisten Stimmen gegeben.

Die sechs 50-Euro-Gutscheine für den Bauernmarkt in Dasing gehen an: Brigitte Tyroller und Roland Fürstenhöfer aus Pöttmes, Elisabeth Nefzger und Theresia Breumair aus Haunswies, Christine Mayr aus Dasing, Hans Gförer aus Friedberg, Dieter Pohl aus Friedberg und Barbara und Georg Winter aus Stätzling. Dabei hätte eine der Gewinnerinnen fast gar keinen Christbaum gehabt.

Enkelin schmückt den Baum - und gewinnt einen Gutschein

Theresia Breumair aus Haunswies verdankt es ihrer Enkeltochter Elisabeth, dass die beiden sich nun über den Gutschein freuen können. "Wir haben in der Vorweihnachtszeit mit unserem Hofladen immer so viel Arbeit", erzählt Breumair. Doch die Enkelin entschied kurzerhand: Sie kommt vorbei und schmückt mit Oma den Baum. "Ich hätte, glaube ich, gar keinen gemacht." Umso mehr freut sich Breumair nun über den Gewinn.

Ein besonderer Baum steht auch bei Hans Gförer in Friedberg. In jahrelanger Tradition wird am Baum der Familie Gförer Watte als Schneeersatz eingesetzt. Ob das nicht herunterfalle? "Nein, das hält von ganz allein", weiß Gförer. Fast den ganzen Tag dauere es jedes Jahr bis die Edeltanne geschmückt sei. Mit dem Preis hat sich die Arbeit in diesem Jahr besonders gelohnt.

