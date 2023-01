Wer hat den schönsten Christbaum? Abstimmung läuft noch bis Donnerstag

Rund 600 Stimmen sind bei unserer Abstimmung zum schönsten Christbaum im Wittelsbacher Land bereits abgegeben worden. Nun geht es in den Endspurt.

Das Weihnachtsfest und die Silvesterfeierlichkeiten liegen hinter uns. Während spätestens mit dem 26. Dezember die Weihnachtslieder im Radio verstummen, die Kaufhäuser die Weihnachtsdeko abbauen und die Weihnachtsmärkte wieder schließen, dauert die kirchliche Weihnachtszeit aber derzeit noch an. In der evangelischen Kirche geht sie in der Regel bis zum 6. Januar - Heilige Drei Könige oder Epiphaniasfest - und in der katholischen Kirche sogar bis zum Sonntag danach, in diesem Jahr also bis zum 8. Januar.

600 Stimmen sind beim Christbaumvoting bereits eingegangen

In den meisten Familien steht denn auch der Christbaum aktuell noch, bei manchen sogar bis weit in den Januar hinein. Auch unsere Abstimmung über den schönsten Christbaum im Wittelsbacher Land dauert weiter an. 45 geschmückte Christbäume haben unsere Leserinnen und Leser eingeschickt, über die Sie seit dem 28. Dezember abstimmen können. 600 Stimmen sind dabei bereits eingegangen.

Derzeit belegt den ersten Platz ein Baum aus Osterzhausen (Gemeinde Pöttmes). Doch das muss nicht so bleiben. Denn die Abstimmung läuft noch bis Donnerstag, 5. Januar, 16 Uhr. Unter diesem Artikel finden Sie die Bilder von allen 45 Bäumen und können sich für das Ihrer Meinung nach schönste Exemplar entscheiden. Danach wird das Ergebnis ausgewertet.

Die zehn Bäume mit den meisten Stimmen präsentieren wir anschließend in der Samstagsausgabe auf einer eigenen Seite. Außerdem werden am Samstag auch die Gewinner der Gutscheine bekannt gemacht. Unter allen eingeschickten Bildern verlosen wir sechsmal 50 Euro für den Bauernmarkt in Dasing.

Hier können Sie die Bäume ansehen und abstimmen: