Corona-Aktuell: Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unverändert

Die Corona-Inzidenz am Donnerstag verändert sich im Vergleich zum Vortag nicht. Laut RKI liegt sie weiterhin bei 109,9.

