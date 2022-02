Aichach-Friedberg

vor 19 Min.

Corona-Ausbruch am Aichacher Krankenhaus ist beendet

Plus Am Aichacher Krankenhaus wird niemand mehr mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt und die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt. Aber es gibt einen weiteren Todesfall.

Von Claudia Bammer

Zwei gute Nachrichten gibt es aus dem Aichacher Krankenhaus. Der Corona-Ausbruch dort wurde am Montag für beendet erklärt, teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg am Nachmittag mit. Und: Laut den Kliniken an der Paar wird keine positiv getestete Person mehr auf der Intensivstation behandelt. Am Freitag waren es noch zwei.

