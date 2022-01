"Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg wurde unter den Teppich gekehrt"

Plus Der Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus zum Jahreswechsel 2020/2021 wurde vom Gesundheitsamt wochenlang geheim gehalten. Das wirft eine Mitarbeiterin dem Amt vor.

Durch Medienrecherchen wurde Mitte Januar 2021 der Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus öffentlich. Intern gab es offenbar schon Wochen vorher Hinweise darauf. Eine Hygienefachkraft des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, die mit der Bearbeitung betraut war, wirft den Verantwortlichen Versäumnisse vor und kritisiert die Be- und Aufarbeitung des Ausbruchs deutlich.