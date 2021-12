Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Corona-Ausbruch im Heilig-Geist-Spital in Aichach ist beendet

Eine Seniorin hält einen Corona-Schnelltest in der Hand.

Plus Insgesamt 16 Bewohner und elf Mitarbeiter hatten sich im Heilig-Geist-Spital in Aichach mit Corona infiziert. Fünf Bewohner starben. Die Inzidenz sinkt auf 135,5.

Von Marina Wagenpfeil

Mehr als einen Monat lang kämpfte das Heilig-Geist-Spital in Aichach gegen den Corona-Ausbruch an. Nun hat das Gesundheitsamt ihn für beendet erklärt. Die Bilanz: Elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 16 Bewohnerinnen und Bewohner wurden mittels PCR-Test positiv auf Corona getestet - fünf von ihnen sind verstorben. "Ob diese Bewohner an oder mit Corona verstorben sind, ist noch zu klären", erklärt das Landratsamt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

