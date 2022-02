Corona-Ausbruch im Krankenhaus Aichach: Vier Infizierte, ein Todesfall

Plus Drei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Corona in Aichach-Friedberg gestorben. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Aichach-Friedberg ist auch am Dienstag weiter angestiegen. Das Landratsamt meldet drei weitere Verstorbene. Einer oder eine von ihnen geht auf den Corona-Ausbruch im Krankenhaus Aichach zurück. Dort haben sich laut Landratsamt nach derzeitigem Stand drei Patientinnen und Patienten und ein(e) Mitarbeiter(in) mit Corona infiziert. Davon sei ein Patient mit und nicht an Corona gestorben, erklärt das Landratsamt dazu. Zu den weiteren Todesfällen gebe es aktuell keine weiteren Angaben. Doch es gibt auch gute Nachrichten zur aktuellen Corona-Situation.