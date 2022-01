Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg weitet sich aus

Plus Sieben Patienten und acht Mitarbeiter sind nach derzeitigem Stand positiv auf Corona getestet worden. So geht es den betroffenen Patienten.

Der Corona-Ausbruch auf einer Station im Krankenhaus Friedberg weitet sich aus. Am Dienstag meldete das Landratsamt, dass inzwischen sieben von 23 Patientinnen und Patienten auf der Station positiv auf Corona getestet wurden. Außerdem haben acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein positives Testergebnis, davon sind vier Infektionen noch nicht mit einem PCR-Test bestätigt worden. Als am Freitag die Corona-Infektion von zwei Patienten bei Routinetests entdeckt wurde, waren noch alle anderen Patienten mit einem Schnelltest negativ getestet worden.