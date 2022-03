Corona: Ausbrüche in drei Pflegeeinrichtungen in Aichach-Friedberg

Plus Drei Pflegeeinrichtungen und eine Asylunterkunft im Landkreis Aichach-Friedberg sind von Corona-Ausbrüchen betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut deutlich.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind aktuell drei Pflegeeinrichtungen und eine Asylunterkunft von Corona-Ausbrüchen betroffen. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Welche Einrichtungen das sind, dazu machte das Landratsamt keine Angaben.