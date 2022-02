Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

Corona-Ausbrüche: Zehn Seniorenheime in Aichach-Friedberg sind betroffen

Plus Knapp 600 neue Corona-Fälle sind seit dem Vortag im Wittelsbacher hinzugekommen - darunter auch einige weitere in Pflegeeinrichtungen.

Von Marina Wagenpfeil

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie im März 2020 hat im Landkreis Aichach-Friedberg die 20.000er-Marke überschritten. Von Montag auf Dienstag kamen laut Landratsamt knapp 600 weitere Corona-Fälle hinzu. Damit wurden nun 20.507 Landkreisbewohner positiv auf Corona getestet. Darunter waren zuletzt auch wieder vermehrt Seniorinnen und Senioren aus Pflegeeinrichtungen: Die Zahl der Corona-Ausbrüche dort ist am Dienstag auf zehn gestiegen. Auch die Zahl der Corona-Patientinnen und Patienten an den Kliniken an der Paar nimmt weiter zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen