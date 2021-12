Corona: Bislang 30 bestätigte Omikron-Fälle in Aichach-Friedberg

Plus Die neueste Corona-Variante "Omikron" breitet sich auch im Wittelsbacher Land aus. Die Corona-Inzidenz bleibt mit 188,1 weiterhin unter 200.

Fast 10.500 Corona-Fälle, die auf die Omikron-Variante zurückgehen, zählt das Robert-Koch-Institut (RKI) deutschlandweit inzwischen - Tendenz stark steigend. Am 16. Dezember wurde die Virusmutation auch im Landkreis Aichach-Friedberg zum ersten Mal nachgewiesen. Inzwischen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen mit Omikron auf 30 angestiegen, wie das Landratsamt mitteilt. Die Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land bleibt mit 188,1 aber derzeit noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.