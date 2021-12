Corona: Booster-Impfung ab sofort nach drei Monaten möglich

Plus Interessierte im Landkreis Aichach-Friedberg können ab sofort bereits nach drei Monaten ihre Auffrischungsimpfung bekommen. Grund ist eine geänderte Empfehlung der Stiko.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Dienstag weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete einen Wert von 261,4. Damit liegt der Landkreis nach wie vor unter dem Bundesdurchschnitt von 306,4. Weiterhin werden einige Corona-Fälle in sozialen Einrichtungen bekannt. Auch die Ergebnisse der Reihentestungen im Heilig-Geist-Spital in Aichach und dem Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach liegen vor.