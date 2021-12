Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Corona: Ein weiteres Todesopfer im Landkreis Aichach-Friedberg

Auch in der Vorweihnachtszeit können sich Interessierte in Kissing und Dasing gegen das Coronavirus impfen lassen.

Plus Im Heilig-Geist-Spital in Aichach gibt es einen weiteren Todesfall. Erneut meldet das Landratsamt zahlreiche Corona-Fälle an Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg.

Von Katja Neitemeier

Die Zahl der Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg, die seit März 2020 mit oder an Covid-19 gestorben sind, hat sich auf 124 erhöht. Wie das Landratsamt berichtet, ist ein weiterer Bewohner oder eine weitere Bewohnerin des Heilig-Geist-Spitals gestorben. Es sei allerdings bislang noch unklar, ob die Person an oder mit Covid-19 gestorben ist, so das Landratsamt. Seit Ende November gibt es in der Einrichtung einen Corona-Ausbruch. Aus diesem Grund fand am Montag eine Reihentestung im Spital statt. Auch in dem Seniorenwohnheim Haus Gabriel in Kissing gibt es einen Corona-Ausbruch. Dort wurde ebenfalls eine Reihentestung durchgeführt. Bislang liegen die Ergebnisse aus beiden Einrichtungen noch nicht vor. Anders ist es im Seniorwohnheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Aindling. Seit Samstag gilt der Corona-Ausbruch dort als beendet.

