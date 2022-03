Aichach-Friedberg

vor 11 Min.

Corona: Es ist eine weitere Pflegeeinrichtung im Landkreis betroffen

Aktuell gibt es vier Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg.

Plus Aktuell gibt es Ausbrüche in vier Heimen und in einer Asylbewerberunterkunft im Wittelsbacher Land. Positiv getestete Menschen müssen selbst handeln.

Von Carmen Jung

Das Coronavirus hält auch weiterhin Heime im Landkreis Aichach-Friedberg in Atem. Am Dienstag berichtet das Landratsamt von einem weiteren Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gegenüber Montag dagegen leicht gesunken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen