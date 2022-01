Aichach-Friedberg

Corona: Gesundheitsamt bekommt weitere Unterstützung von Bundeswehr

Plus Im Februar sollen weitere Soldaten in der Kontaktnachverfolgung in Aichach-Friedberg dazukommen. Das sorgt für Entlastung bei weiterhin steigenden Corona-Infektionszahlen.

Von Marina Wagenpfeil

Die Omikron-Welle sorgt derzeit jeden Tag aufs Neue für neue Höchststände bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen - und bringt damit Gesundheitsämter an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch im Gesundheitsamt Aichach-Friedberg müssen die Corona-Fälle seit einiger Zeit priorisiert behandelt werden, um weiterhin besonders vulnerable Gruppen schützen zu können. In Schulen und Kitas und auch bei Infektionen von Privatpersonen ist die Kontaktnachverfolgung dagegen nur noch eingeschränkt möglich. Nun sollen weitere Bundeswehrsoldaten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kontaktnachverfolgungsteams unterstützen.

