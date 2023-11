Aichach-Friedberg

Corona hat besonders junge Menschen einsamer werden lassen

Plus Einsamkeit kann massive gesundheitliche Folgen haben. Doch es gibt auch Lösungsansätze, die bei einer Veranstaltung der "Gesundheitsregion plus" diskutiert wurden.

Von Alice Lauria

Immer mehr Menschen fühlen sich einsam. Das ist nicht nur eine Floskel, sondern bestätigt sich auch durch die Ergebnisse des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), eine repräsentative Befragung von Privathaushalten in Deutschland. Die Umfragen aus den Jahren 2013 und 2017 zeigen, dass damals ungefähr 14 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen zumindest manchmal einsam waren. 2021 waren es rund 42 Prozent. Ein Grund: die Coronapandemie. Die Einsamkeit ist bei jungen und sehr alten Menschen am höchsten. Mit Corona hat der Leidensdruck insbesondere bei jungen Erwachsenen unter 30 Jahren zugenommen. Grund genug für das Kompetenznetzwerk "Gesundheitsregion plus" des Landkreises Aichach-Friedberg, für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und Lösungsstrategien für die wachsende chronische Einsamkeit aufzuzeigen.

Einsamkeit beschreibt ein subjektives Empfinden

Das Netzwerk lud deshalb zu einem Fachvortrag mit anschließender Podiumsdiskussion unter dem Titel "Einsamkeit – ein Thema, das verbindet" ins Kreisgut ein. Durch den Abend führte Werner Bader, Journalist des Bayerischen Rundfunks. Den Fachvortrag hielt Johannes Brettner, Gesundheitswissenschaftler des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Brettner veröffentlichte im März 2023 im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege einen Bericht zu den gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit in Bayern. Er stellte klar: "Einsamkeit ist das subjektive Empfinden eines Mangels an sozialen Kontakten." Allein leben könne aber natürlich auch eine gewollte Lebensform sein.

