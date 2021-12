Corona im Landkreis Aichach-Friedberg: Wie alt sind die Verstorbenen?

Plus Eine Corona-Infektion stellt weiterhin insbesondere für Ältere ein großes Risiko dar. Doch es gibt auch Jüngere, die versterben. Die Inzidenz sinkt auf 351,0.

119 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat es bislang im Landkreis Aichach-Friedberg gegeben. Bei 57 Verstorbenen konnte hinterher eindeutig festgestellt werden: Sie sind nicht nur mit, sondern an Corona verstorben. Denn nicht bei jedem Todesfall wird die Todesursache genau untersucht. Die knapp 60 eindeutig zuweisbaren Todesfälle zeigen: Es sind überwiegend ältere Menschen, die an einer Corona-Infektion versterben.