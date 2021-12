Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

Corona-Impfaktionen an Schulen: Müssen Eltern dabei sein?

Bei der Corona-Impfaktion an der Mittelschule in Aindling waren keine Eltern vor Ort - das ist laut Gesundheitsministerium auch nicht erforderlich.

Plus Falschinformationen über eine Corona-Impfaktion an der Mittelschule Aindling schlagen hohe Wellen. Dabei war es nicht die erste in Aichach-Friedberg - und nicht die letzte.

Von Marina Wagenpfeil

Seit dem Ende der Sommerferien gibt es Corona-Impfaktionen an bayerischen Schulen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg wurde allen weiterführenden Schulen ein Angebot gemacht, ein mobiles Impfteam der Firma Vitolus, die auch die beiden Impfzentren betreiben, vorbeizuschicken. Zehn Schulen hätten das Angebot bislang angenommen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Insgesamt habe es 18 Einsätze an Schulen gegeben, denn in den meisten Fällen gab es an den Schulen auch ein Angebot für Zweitimpfungen.

