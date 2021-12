Corona-Impfung für Kinder: Anmeldung für Familienimpftage startet

Nach einer erfolgreichen ersten Impfaktion bieten die Impfzentren im Landkreis Aichach-Friedberg an den kommenden beiden Wochenenden erneut Familienimpftage an.

Am Sonntag, 2. Januar, Samstag, 8. Januar, und Sonntag, 9. Januar, soll es im Landkreis Aichach-Friedberg erneut einen Familienimpftag geben, bei dem Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft werden können. Die Anmeldung für die Aktion in den beiden Impfzentren in Dasing und Kissing ist ab Donnerstag, 30. Dezember, um neun Uhr möglich.

Bereits am 19. Dezember hat es einen solchen Impftag in Dasing gegeben, bei dem insgesamt 130 Kinder mit dem Kinderimpfstoff von Biontech geimpft wurden. Insgesamt wurden im Landkreis Aichach-Friedberg bis zum 23. Dezember 141 Kinder bis elf Jahre geimpft. Bei den kommenden Familienimpftagen sollen je nach Impfzentrum bis zu 180 Kinder am Tag geimpft werden können. Für das Beratungsgespräch stehen Kinderärzte zur Verfügung.

Auch Familienmitglieder können sich in Dasing und Kissing impfen lassen

Eine Anmeldung ist möglich unter www.vitolus.de/familienimpftag. Angemeldet werden können Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren für eine Erstimpfung. Wünschen auch Eltern oder Geschwister eine Impfung, können sie dies bei der Anmeldung ebenfalls angeben. Die Zweitimpfungen finden sechs Wochen später am 13., 19. oder 20. Februar jeweils um die gleiche Uhrzeit wie der Ersttermin statt.

Das Landratsamt plant auch darüber hinaus noch weitere Familienimpftage in Dasing und Kissing an den kommenden Wochenenden. Zu den regulären Öffnungszeiten der Impfzentren können die Kinder dagegen nicht geimpft werden.

Lesen Sie dazu auch