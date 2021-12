Corona: Impfzentren in Dasing und Kissing erweitern Öffnungszeiten

Plus Nach drei Tagen steigt die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg über 500. Für die Menschen im Landkreis gibt es wieder mehr Möglichkeiten, sich testen zu lassen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist nach drei Tagen zum ersten Mal wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen Wert von 505,8. Am Vortag betrug die Inzidenz 474,7. Der Landkreis reagiert derweil auf die gestiegene Nachfrage nach Corona-Impfungen und Tests. Dabei unterstützen auch Ehrenamtliche.