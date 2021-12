Corona-Inzidenz bleibt in Aichach-Friedberg den dritten Tag unter 300

Zum Ende der Woche setzt sich der Rückgang der Infektionszahlen weiter fort. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 261,4.

Seit einer Woche kennt die Entwicklung der Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nur eine Richtung: nach unten. Mit einzelnen Ausnahmen sinkt der Wert seit dem 28. November. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 261,4 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner erneut einen niedrigeren Wert als am Vortag.

In Augsburg (193,0) und im Landkreis Fürstenfeldbruck (175,6) liegt die Inzidenz sogar unter 200. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kratzt mit 379,6 eher noch knapp unter der 400er-Marke. Bundeweit liegt die Inzidenz bei 331,8. In Bayern liegt sie mit 313,4 knapp darunter.

