Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt unter 500

Im Vergleich zum Vortag ist die Inzidenz am Montag erneut leicht gesunken auf nun 483,6. Damit setzt sich der leicht abfallende Trend fort.

Am 30. November wurde mit 619,9 der bisherige Inzidenz-Höchststand im Landkreis Aichach-Friedberg gemessen. Mit Ausnahme von vergangenem Samstag als die Corona-Inzidenz im Vergleich zum Vortag gestiegen war, hat seitdem jedoch eine positive Entwicklung eingesetzt, die sich auch am Montag fortgesetzt hat. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Corona-Inzidenz nun bei 483,6 und liegt damit den zweiten Tag in Folge unter 500; ist im Vergleich zum Sonntag sogar leicht gesunken.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen. Das RKI gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 441,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 439,2 gelegen, vor einer Woche bei 452,4 (Vormonat: 183,7). In Bayern liegt die Inzidenz bei 526,4.

Lesen Sie dazu auch