Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt auf 432,5

Das Robert-Koch-Institut meldet eine deutlich niedrigere Inzidenz im Wittelsbacher Land als noch am Vortag, als der Wert erneut über die 500er-Marke gestiegen war.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist im Vergleich zum Vortag deutlich gesunken. Das zeigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Donnerstagmorgen. Nachdem die Inzidenz am Mittwoch erneut über die 500er-Marke gestiegen war, liegt sie nun bei 432,5 und damit so niedrig wie zuletzt Mitte November.

Auch die umliegenden Landkreise liegen überwiegend unter einer Inzidenz von 500. Ausnahmen sind der Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (511,6) und Landsberg am Lech (560,2). Die Stadt Augsburg (395,8) und der Landkreis Fürstenfeldbruck (306,3) liegen sogar unter der 400er-Marke.

Lesen Sie dazu auch