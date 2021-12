Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt leicht

Nach einem Anstieg am Wochenende sinkt die Inzidenz im Wittelsbacher Land am Montag. Sie liegt nun unter dem bayerischen Durchschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Wittelsbacher Land am Montag wieder leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag einen Wert von 265,9. Am Sonntag betrug er 272,5. Damit liegt der Landkreis unter dem Bundesdurchschnitt von 316,0 und dem bayernweiten Durchschnitt von 285,2.

So ist die Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen des Wittelsbacher Landes

Mit einem Wert von 341,8 bleibt die Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unter 400. Deutlich niedriger ist sie im Landkreis Donau-Ries mit 297,0. Auf ähnlichem Niveau bewegen sich die Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg. Dort meldete das RKI eine Inzidenz von 284,9. In der Stadt Augsburg beträgt sie 223,8. Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm haben sich in den vergangenen sieben Tagen 273,4 Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis Dachau ist mit einem Wert von 261,1 geringer. Auch im Landkreis Landsberg am Lech bleibt sie mit 252,0 klar unter 300. Der Landkreis Fürstenfeldbruck unterschreitet am Montag mit einem Wert von 166,0 die 200.

