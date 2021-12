Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt weiter

Das Robert-Koch-Institut meldet auch am Donnerstag einen weiteren Rückgang der Inzidenz auf nun 281,4 - und damit unter dem bundes- und bayernweiten Durchschnitt.

Am 28. November lag die Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land noch bei 642,1. Seitdem sinkt der Wert beinahe täglich. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 281,4 und damit erneut niedriger als am Vortag als zum ersten Mal die 300er-Marke unterschritten wurde. Damit liegt der Landkreis Aichach-Friedberg deutlich unter dem deutschen und bayernweiten Durchschnitt von 340,1 und 322,5.

Bis sich die sinkenden Inzidenzen auch in den Krankenhäusern für Entlastung sorgen, dauert es jedoch. An den Kliniken an der Paar wurden Donnerstagmorgen 22 Corona-Patienten stationär behandelt, davon mussten fünf intensivmedizinisch versorgt werden. Außerdem gibt es einen weiteren Verdachtsfall in Aichach, bei dem die Bestätigung einer Corona-Infektion noch aussteht.

