Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 168,9

Die Infektionszahlen, die das RKI und das Landratsamt ausweisen, gleichen sich langsam wieder aneinander an. Anmeldung für Familienimpftag startet heute.

Nach zwei Tagen, an denen die Diskrepanz zwischen den Infektionszahlen in Aichach-Friedberg beim Robert-Koch-Institut (RK) und beim Landratsamt besonders groß war, nähern sich die Werte nun wieder aneinander an. Am Donnerstag meldet das RKI eine Corona-Inzidenz von 168,9 und 228 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Das Landratsamt vermeldete am Mittwoch insgesamt 230 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Am Mittwoch lag der Wert bei 135,5.

Bundesweit ist die Corona-Inzidenz ebenfalls leicht gestiegen auf 207,4. Weiterhin weist das RKI allerdings darauf hin, dass die Daten durch die geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben können.

Anmeldung für Familienimpftag startet heute

Am Sonntag, 2. Januar, Samstag, 8. Januar, und Sonntag, 9. Januar, soll es im Landkreis Aichach-Friedberg erneut einen Familienimpftag geben, bei dem Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft werden können. Die Anmeldung für die Aktion in den beiden Impfzentren in Dasing und Kissing ist ab Donnerstag, 30. Dezember, um neun Uhr unter www.vitolus.de/familienimpftag möglich. Angemeldet werden können Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren für eine Erstimpfung. Wünschen auch Eltern oder Geschwister eine Impfung, können sie dies bei der Anmeldung ebenfalls angeben. Die Zweitimpfungen finden sechs Wochen später am 13., 19. oder 20. Februar jeweils um die gleiche Uhrzeit wie der Ersttermin statt.

