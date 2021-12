Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 473,2

Nachdem die Inzidenz am Vortag relativ stark gesunken war, meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag wieder eine Erhöhung für das Wittelsbacher Land.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist zum Ende der Woche wieder angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 473,2 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner im Wittelsbacher Land. Am Vortag lag sie noch bei 432,5 - so niedrig wie zuletzt Mitte November.

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg über bayernweitem Durchschnitt

Damit liegt der Landkreis Aichach-Friedberg wieder über dem bayerischen Durchschnitt (447,7) und weiterhin über der bundesweiten Inzidenz von 413,7, die im Vergleich zum Vortag leicht gesunken ist. In den umliegenden Landkreisen ist die Inzidenz im Vergleich zum Vortag überwiegend gesunken. Im Landkreis Augsburg (378,9) liegt sie nun unter 400, ebenso wie in der Stadt Augsburg (378,9) und dem Landkreis Fürstenfeldbruck (316,4), wo die Inzidenz allerdings leicht gestiegen ist. Der Landkreis Donau-Ries (474,2) und Dachau (401,0) liegen zwischen 400 und 500. Weiterhin über 500 liegen die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (507,5) und Landsberg am Lech (504,9).

