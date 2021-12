Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt weiter unter 200

Am Montag meldet das Robert-Koch-Institut im Landkreis Aichach-Friedberg einen leichten Anstieg der Corona-Inzidenz auf 186,6 - sie bleibt jedoch unter 200.

Über Weihnachten ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg zum ersten Mal seit Anfang November wieder unter 200 gesunken. Am Sonntag, den Zweiten Weihnachtsfeiertag, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 175,5. Zum Wochenstart am Montag steigt der Wert nun - ebenso wie bundesweit - leicht auf 186,6 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner.

Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt unter bundesweitem Durchschnitt

In Deutschland stieg die Corona-Inzidenz am Montagmorgen auf 222,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 220,7 gelegen. Damit liegt Aichach-Friedberg auch weiterhin unter dem bundesweiten Durchschnitt - und auch noch ganz knapp unter der bayernweiten Inzidenz in Höhe von 190,4.

Lesen Sie dazu auch