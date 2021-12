Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt weitgehend stabil

Das Robert-Koch-Institut weist am Dienstag für das Wittelsbacher Land eine Inzidenz von 188,1 aus - und damit nur knapp höher als am Vortag.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 188,1 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Vortag lag die Corona-Inzidenz bei 186,6. Wie aussagekräftig der Wert ist, wird sich allerdings erst in den kommenden Tagen zeigen.

Denn das RKI gibt bei seinen Zahlen, die laut Dashboard zuletzt am 28. Dezember um 3:30 Uhr aktualisiert wurden, für Aichach-Friedberg an, dass die Gesamtzahl der Corona-Fälle bei 11.259 liegt. Das Landratsamt selbst hatte am Vortag jedoch 11.301 Infizierte seit März 2020 gemeldet - immerhin eine Differenz von 42 Fällen.

