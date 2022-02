Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg geht weiter leicht zurück

Am Montag meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2108,5. Ein Nachbarlandkreis weist dagegen den deutschlandweit höchste Wert auf.

Seit Freitag ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg jeden Tag leicht gesunken. Am Donnerstag lag sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) noch bei 2314,4 - die zu diesem Zeitpunkt sechsthöchste Inzidenz bundesweit. In den darauffolgenden Tagen ging sie langsam zurück; auf 2186,3 am Samstag und 2132,2 am Sonntag. Am Montag meldet das RKI nun einen weiteren Rückgang auf 2108,5 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner.

Die bundesweite Inzidenz hat am Montag einen erneuten Höchststand erreicht. Sie liegt laut RKI bei 1426,0. Eine Modellrechnung des RKI geht derzeit davon aus, dass Mitte/Ende Februar der Scheitelpunkt erreicht sein könnte. Im Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck ist die Corona-Inzidenz dagegen am Montag über die 4000er-Marke gestiegen und liegt nun laut RKI bei 4083,8 - der höchste Wert in ganz Deutschland. Am Sonntag lag er dort noch bei 3822,8.

