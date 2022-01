Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg liegt am Sonntag offiziell über 800

Wie hoch die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg tatsächlich ist, bleibt wegen einem Meldestau offen. Das sind die offiziell mitgeteilten Zahlen.

Wie hoch die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg derzeit tatsächlich ist, ist völlig offen. Bekanntlich hatte das Landratsamt in Aichach am Freitag betont, dass die Inzidenz im Wittelsbacher Land momentan höher liegt als vom Robert-Koch-Institut (RKI) mitgeteilt, da das Gesundheitsamt mit dem Erfassen der neuen Fälle nicht mehr hinterherkommt. Offiziell meldete das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 825,8 für den Landkreis.

Dass diese Zahl mit Vorsicht zu lesen ist, zeigt sich in der Statistik auch daran, dass keine neuen Fälle dazugekommen sind. Dies ist angesichts der stetig zunehmenden Neuinfektionen in der Omikron-Welle äußerst unwahrscheinlich. Am Samstag waren auf der Internetseite des RKI 870 Infektionsfälle je 100.000 Einwohner für das Wittelsbacher Land innerhalb von sieben Tagen verzeichnet. Die Zahl der neuen Fälle wurde mit 128 angegeben.

Am Freitag hatte das Landratsamt keine Neuinfektionen gemeldet, weil das Gesundheitsamt keine aktuellen Fälle erfassen konnte. Die offizielle Freitags-Inzidenz lag bei knapp 850. Auch deutschlandweit hat die Inzidenz die 800er-Marke überschritten und weist am Sonntag einen Wert von 806,8 auf.

Dessen ungeachtet gab es am Samstagabend in Aichach wieder einen unangemeldeten Corona-Protest. Laut Polizei sind in der Innenstadt etwa 300 Teilnehmer zusammengekommen. Nach Angaben der Polizei kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

