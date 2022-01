Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg macht großen Sprung

Mit den steigenden Fallzahlen ist es zunehmend schwierig, die Neuinfektionen tagesaktuell zu erfassen. Immerhin wurde ein technischer Fehler nun behoben.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitagmorgen für den Landkreis Aichach-Friedberg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 849,5. Zuletzt lag die Corona-Inzidenz laut RKI deutlich niedriger, was allerdings unter anderem an technische Problemen lag, die nun behoben wurden. Dementsprechend spiegelt der Wert nun eher wieder das tatsächliche Infektionsgeschehen wider.

Corona-Impfungen am Wochenende in Aichach-Friedberg

Am Samstag gibt es im Impfzentrum in Kissing erneut einen Familienimpftag, bei dem Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden können. Eine Anmeldung ist weiterhin unter www.vitolus.de/familienimpftag möglich. Aufgrund von einer gesunken Nachfrage werden an die Kinderimpfungen am kommenden Wochenende nur noch an einem Tag und in einem Impfzentrum angeboten. Auch in Dasing soll es ein solches Angebot aber erneut geben.

Kommendes Wochenende wird es stattdessen ein offenes Impfangebot geben: in Dasing an Samstag und Sonntag und in Kissing am Sonntag. Jeweils von 10 bis 17 Uhr kann man sich dort ohne Termin impfen lassen. Geimpft werden können Personen ab 12 Jahren. "Sind die Impfpatienten noch keine 16 Jahre alt, muss mindestens ein Sorgeberechtigter mit in das Impfzentrum kommen", erklärt das Landratsamt.

Die Impfungen werden ausschließlich mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna durchgeführt. Personen über 30 Jahre werden grundsätzlich mit dem Impfstoff von Moderna geimpft. Eine Impfung mit dem Impfstoff von Biontech erhalten vorrangig Personen, die noch keine 30 Jahre alt oder schwanger sind, sowie Personen, die für ihre Zweitimpfung im Impfzentrum erscheinen und ihre Erstimpfung mit Biontech erhalten haben. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird auch bei einer Impfung ohne Impftermin nach Möglichkeit um vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

