Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt den dritten Tag in Folge

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt den dritten Tag in Folge auf 1849,3 am Donnerstag.

Plus Gut 2600 Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen im Wittelsbacher Land. Das sind immer noch viele - es waren aber auch schon deutlich mehr.

Von Marina Wagenpfeil

Mit einer Corona-Inzidenz von 1849,3 laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag liegt der Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin deutlich über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 1385,1. Für das Wittelsbacher Land ist das dennoch eine Verbesserung der Corona-Lage, denn bereits den dritten Tag in Folge sinkt die Corona-Inzidenz und damit auch die Zahl der Neuinfektionen. Lange Zeit meldete das Landratsamt rund 3000 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Donnerstag waren es 2671. Insgesamt ist die Zahl der positiv auf Corona getesteten Menschen auf 24.464 gestiegen - 668 mehr als am Vortag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen