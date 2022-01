Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt laut RKI

Das RKI gibt eine Inzidenz von 554,7 für das Wittelsbacher Land aus. Dabei fehlen jedoch in der Statistik zahlreiche Corona-Fälle.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist am Mittwochmorgen eine Corona-Inzidenz für den Landkreis Aichach-Friedberg in Höhe von 554,7 aus. Das ist deutlich niedriger als am Vortag. Der Grund ist allerdings nicht ein Rückgang der Infektionszahlen, sondern ein Fehler in der Meldeketten, denn das RKI zählt deutlich weniger Neuinfektionen in den vergangenen Tagen als das Gesundheitsamt gemeldet hatte. Der Berechnung des RKI liegen 728 Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen zugrunde; laut Gesundheitsamt waren es aber tatsächlich 870.

Anmeldung für Familienimpftag in Kissing startet

Heute startet außerdem die Anmeldung für den nächsten Familienimpftag am Samstag von zehn bis 16 Uhr im Impfzentrum in Kissing. Unter www.vitolus.de/familienimpftag können Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren angemeldet. Aber auch Eltern und Geschwistern können sich dort impfen lassen. Die Zweitimpfungen finden sechs Wochen später am 05.03.2022 jeweils um die gleiche Uhrzeit wie der Ersttermin statt. Auch eine Zweitimpfung bei dem Familienimpftag ist möglich, sofern die Erstimpfung mindestens drei Wochen zurückliegt.

Zuletzt gab es für die Corona-Impfung von Kindern jeweils Samstag und Sonntag sowie in beiden Impfzentren ein Angebot, das vom Landratsamt initiiert und vom Betreiber des Impfzentrums umgesetzt wurde. Aufgrund der zuletzt gesunkenen Nachfrage wird das Angebot nun reduziert. Am vergangenen Wochenende wurden an beiden Standorten an vier Tagen insgesamt 131 Personen, darunter 93 Kinder geimpft. Möglich gewesen wären pro Tag und Impfzentrum allein 180 Kinder-Impfungen. "Das bedeutet aber nicht, dass es in Dasing keine Familienimpftage mehr geben wird", erklärt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes auf Nachfrage.

Lesen Sie dazu auch