Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt leicht auf 2151,5

In den vergangenen Tagen hat der Landkreis Aichach-Friedberg eine Art Plateau erreicht. Die Infektionszahlen bleiben auf einem - wenn auch hohen Niveau - recht stabil.

Mit einer Corona-Inzidenz von 2314,4 hat der Landkreis Aichach-Friedberg laut Berechnung des Robert-Koch-Instituts ( RKI) vor einer Woche (3. Februar) den bisherigen Höchststand in der Pandemie erreicht. Seitdem hat sich der Wert im Vergleich zum Vortag immer nur leicht verändert - ein leichter Rückgang oder wie zuletzt auch ein leichter Anstieg. Die Infektionszahlen bewegen sich rund um 3000 Fälle in den vorangegangenen sieben Tagen. Am Donnerstag meldet das RKI nun eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2151,5. Das ist erneut ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag.

In Affing wird heute gegen Corona geimpft

Zwischen 13 und 18 Uhr sind die mobilen Impfteams am heutigen Donnerstag, 10. Februar, an der Mehrzweckhalle an der Grundschule (Mühlweg 4) im Einsatz. Geimpft werden dort alle ab 12 Jahren mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna. Bei Patienten unter 16 Jahren muss mindestens ein Sorgeberechtigter dabei sein. Einen Terminvereinbarung vorab ist nicht notwendig. Man sollte sich aber im Vorfeld auf www.impfzentren.bayern registrieren, ohne einen Termin zu vereinbaren. Mitbringen müssen Impfwillige nur einen Personalausweis und - falls vorhanden - einen Impfpass, bzw. einen Nachweis über mögliche bereits erhaltene Impfungen. Am Freitag, 11. Februar, wird außerdem von 13 bis 18 Uhr in Schmiechen in der Schmiechachhalle (Schulstraße 4) geimpft.

