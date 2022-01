Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg springt über die 1000er-Marke

Auch mit einem Rückstand bei der Eingabe der Corona-Fälle und Kontaktnachverfolgung beim Gesundheitsamt steigt die Corona-Inzidenz weiter an.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 1090,2 gestiegen. Damit überschreitet der Kreis erstmalig den Wert von 1000, der bis vor Kurzem noch als Grenze galt, wann ein Landkreis in Bayern als Corona-Hotspot eingeordnet wird. Diese Grenze wurde mit der steigenden Ausbreitung von Omikron durch die bayerische Landesregierung aber ausgesetzt. Durch die Überschreitung der 1000er-Marke ändern sich deshalb keine Regeln.

Tatsächlich dürfte die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg noch höher liegen. Denn jeden Tag werden mehr neue Corona-Fälle von den Laboren an das Gesundheitsamt gemeldet als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort abarbeiten können. Dadurch ist ein größerer Rückstand bei der Eingabe der Corona-Neuinfektionen in das Meldesystem und bei der Kontaktnachverfolgung entstanden.

Auch zahlreiche umliegende Landkreise haben die 1000er-Marke inzwischen überschritten. In Neuburg-Schrobenhausen liegt die Inzidenz bei 1408,0; in Pfaffenhofen an der Ilm bei 1339,8. Der Landkreis Augsburg weist eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1111,8 aus; Landsberg am Lech liegt bei 1368,4. Mit 1997,2 liegt der Landkreis Dachau bereits knapp unter der 2000er-Grenze und weist damit derzeit laut RKI die siebthöchste Inzidenz Deutschlands aus.

