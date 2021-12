Corona: Die Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt am Mittwoch leicht

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch leicht gestiegen. Sie liegt damit über dem bayernweiten Durchschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Mittwoch leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 268,8 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Dienstag hatte der Wert bei 261,4 gelegen.

Damit liegt das Wittelsbacher Land über dem bayernweiten Durchschnitt von 255,6, aber unter dem bundesweiten Schnitt von 289,0. Von den Nachbarlandkreisen rund um Aichach-Friedberg liegen derzeit lediglich zwei unter der 200-er Marke: Landsberg am Lech 189,2 (Dienstag: 230,5) und Fürstenfeldbruck 145,4 (164,6). In vier Landkreisen beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 200 und 300: Augsburg 271,2 (288,0), Pfaffenhofen an der Ilm 233,1 (258,7), Donau-Ries 213,7 (266,5) und Dachau 227,6 (237,9). Den höchsten Wert in der Region meldet das RKI für Neuburg-Schrobenhausen mit 349,9 (344,8).

Übertragungsfehler: Corona-Zahlen des RKI zu Stadt Augsburg falsch

Auf der Internetseite des RKI wird die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Augsburg mit 130,8 angegeben. Doch dieser Wert ist offenbar falsch. Die Stadt Augsburg meldet auf ihrer Internetseite, dass die Sieben-Tage-Inzidenz laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt 203,3 beträgt. Aufgrund eines Softwarefehlers seien am Dienstag nicht alle Fälle an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und an das RKI übertragen worden. Der Übertragungsfehler sei dem LGL und dem RKI bereits gemeldet und seitens des Softwareherstellers korrigiert worden. Am Dienstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Augsburg laut RKI 191,7 betragen.