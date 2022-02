Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 1727,1

Der steigende Trend setzt sich weiter fort. Innerhalb einer Woche haben sich weit mehr als 2000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt am Dienstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 1727,1. Damit macht der Wert weiterhin recht große Sprünge: Am Montag lag die Inzidenz bei 1473,8. Insgesamt sind in den vorangegangenen sieben Tagen mehr als 2300 Neuinfektionen hinzugekommen - das ist erneut ein Höchststand.

Mobile Impfungen in Pöttmes und Kühbach

Am Donnerstag, 3. Februar, impft das mobile Impfteam zwischen 13 und 18 Uhr in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule in Pöttmes (Gartenstraße 28). Am Freitag, 4. Februar, zur selben Zeit finden weitere mobile Impfungen im Testzentrum in Kühbach (Marktplatz 2) statt. Es werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna verimpft. Sowohl Erst-, Zweit als auch Auffrischungsimpfungen sind möglich. Mindestalter für die Impfung ist 12 Jahre. Bei Personen, die noch keine 16 Jahre alt sind, muss mindestens ein Sorgeberechtigter dabei sein.

Zur Impfung mitbringen muss man seinen Personalausweis und – wenn vorhanden – den Impfpass. Bei einer Zweit- und Auffrischungsimpfung ist ein Nachweis über die vorangegangenen Impfungen unbedingt erforderlich. Außerdem bittet das Landratsamt im Vorfeld um eine Registrierung auf www.impfzentren.bayern, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Gleiches gilt auch für eine Impfung ohne Termin in den beiden Impfzentren, die in dieser Woche für alle ab 12 Jahren zu folgenden Zeiten möglich ist:

Dienstag, 01.02., 10 bis 17 Uhr, nur Impfzentrum Dasing

Mittwoch, 02.02., 10 bis 17 Uhr, Impfzentrum Dasing und Impfzentrum Kissing

Donnerstag, 03.02., 12 bis 19 Uhr, Impfzentrum Dasing und Impfzentrum Kissing

Freitag, 04.02., 12 bis 19 Uhr, Impfzentrum Dasing und Impfzentrum Kissing

Samstag, 05.02., 10 bis 17 Uhr, Impfzentrum Dasing und Impfzentrum Kissing

Sonntag, 06.02., 10 bis 17 Uhr, Impfzentrum Dasing und Impfzentrum Kissing

Lesen Sie dazu auch