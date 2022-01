Aichach-Friedberg

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 544,3

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf über 500, nachdem am Vortag 242 Neuinfektionen hinzugekommen sind.

Von Marina Wagenpfeil

