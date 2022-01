Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 616,9

Die Infektionszahlen im Wittelsbacher Land nehmen weiter zu. Inzwischen liegen auch fast alle Nachbarlandkreise über einer Inzidenz von 600.

Mit Ausnahme von wenigen Tagen steigt die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg seit Jahresbeginn stetig an. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 616,9 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert noch bei 591,0 - vor sieben Tagen gar bei 391,0. Damit liegt das Wittelsbacher Land über dem bundesweiten Durchschnitt von 553,2. Doch ebenso wie in Aichach-Friedberg steigen deutschlandweit die Infektionszahlen.

Mit Ausnahme der Landkreise Donau-Ries (419,9) und Augsburg (566,6) liegen nun alle Nachbarlandkreise über einer Corona-Inzidenz von 600. Der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm liegt am Dienstag laut RKI bei 619,5 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner; im Landkreis Landsberg am Lech sind es 645,4, in der Stadt Augsburg 648,0 und in Neuburg-Schrobenhausen 659,0. Der Landkreis Fürstenfeldbruck liegt bereits bei 714,1. Noch mehr Neuinfektionen anteilig zur Bevölkerung gibt es derzeit aber im Landkreis Dachau. Dort liegt die Inzidenz laut RKI bei 821,3.

